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Дуда: Слова Моравецкого о "прекращении поставок оружия" Украине вырвали из контекста

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 22:05
Дуда: Слова Моравецкого о
Анджей Дуда (Фото: ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера страны Матеуша Моравецкого о том, что Варшава якобы больше не передает оружие Украине, вырвали из контекста. Об этом сообщает местная телерадиокомпания TVN24.

"По моему мнению, премьер-министр просто сказал вот что: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии", – пояснил польский президент, добавив, что имеет такую же позицию по этому поводу.

По словам Дуды, он сам "будет первым", кто выступит против передачи Украине вооружения, которое Польша сейчас получает из Южной Кореи или США, например, новых Abrams, или комплексов Patriot и HIMARS.

Глава государства добавил, что в то же время те контракты о польском вооружении, которые Польша подписала с Украиной, например, о поставках самоходных артиллерийских установок Krab, – будут выполняться.

  • 20 сентября Моравецкий сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине ни никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.
  • В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".

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Милана Головань
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Матеуш Моравецкийпольшаанджей дуда
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