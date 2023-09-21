Для МИД Польши стало сюрпризом заявление Моравецкого о смене подхода в помощи Украине

В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша якобы больше не передает свое оружие Украине. По неофициальным утверждениям дипломатов журналистам RMF24, это заявление не было согласовано с внешнеполитическим ведомством.

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"Даже если бы наши склады были почти пусты, нафига он (Моравецкий) такое сказал", - пожаловался журналисту сотрудник МИД в неформальной обстановке и на условиях анонимности. Он также огорчен тем, что слова Моравецкого большинством мировых медиа были восприняты как заявление о прекращении поставок Украине вооружений из Польши, что совершенно не соответствует действительности.

Как сообщает издание, сотрудники МИД ждут указаний от министра иностранных дел Збигнева Рау, который в составе делегации Польши находится в США, а до их получения пытаются пояснить заявление Моравецкого тем, что оно стало реакцией на "серию абсолютно неприемлемых жестов украинской стороны".

В то же время в МИД подчеркивают, что Польша продолжает военную помощь Украине, которую начала оказывать раньше многих других союзников.

За полтора года после начала полномасштабного вторжения России Украина получила от Польши более 350 советских и модернизированных танков Т-72, ​​14 танков Leopard II, 42 БМП, не менее четырех истребителей МиГ-29 и 54 гаубицы "Krab" - большую часть из произведенных в стране.

Также польские заводы сейчас производят, среди прочего, первые 100 боевых машин "Росомак" и несколько десятков самоходных минометов "Рак", которые также предназначены для Украины.

20 сентября польский премьер Моравецкий сказал , что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако при этом Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик. "Наш хаб в Жешуве, по согласованию с американцами и НАТО, по-прежнему работает и будет работать впредь", — заверил премьер.

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