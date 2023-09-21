Для МИД Польши стало сюрпризом заявление Моравецкого о смене подхода в помощи Украине
В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша якобы больше не передает свое оружие Украине. По неофициальным утверждениям дипломатов журналистам RMF24, это заявление не было согласовано с внешнеполитическим ведомством.
"Даже если бы наши склады были почти пусты, нафига он (Моравецкий) такое сказал", - пожаловался журналисту сотрудник МИД в неформальной обстановке и на условиях анонимности. Он также огорчен тем, что слова Моравецкого большинством мировых медиа были восприняты как заявление о прекращении поставок Украине вооружений из Польши, что совершенно не соответствует действительности.
Как сообщает издание, сотрудники МИД ждут указаний от министра иностранных дел Збигнева Рау, который в составе делегации Польши находится в США, а до их получения пытаются пояснить заявление Моравецкого тем, что оно стало реакцией на "серию абсолютно неприемлемых жестов украинской стороны".
В то же время в МИД подчеркивают, что Польша продолжает военную помощь Украине, которую начала оказывать раньше многих других союзников.
За полтора года после начала полномасштабного вторжения России Украина получила от Польши более 350 советских и модернизированных танков Т-72, 14 танков Leopard II, 42 БМП, не менее четырех истребителей МиГ-29 и 54 гаубицы "Krab" - большую часть из произведенных в стране.
Также польские заводы сейчас производят, среди прочего, первые 100 боевых машин "Росомак" и несколько десятков самоходных минометов "Рак", которые также предназначены для Украины.
- 15 сентября Еврокомиссия отказалась продлевать временные меры, которые с мая ограничивали свободное обращение четырех украинских аграрных товаров – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника – на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
- Польша, Словакия и Венгрия не захотели выполнять решения Еврокомиссии и продлили эмбарго в одностороннем порядке.
- 19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил Польшу и Венгрию о намерении ввести ответное эмбарго.
- В тот же день в Нью-Йорке сорвалась запланированная встреча между президентами Украины и Польши.
- 21 сентября министры-аграрии Украины и Польши в телефонном разговоре договорились найти решение по зерну, которое будет учитывать интересы обеих стран.
Комментарии