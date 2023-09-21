В Польше объяснили заявление о прекращении военной помощи. Снова выдвинули претензии Киеву

Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава поставляет Украине оружие только по заранее согласованным контрактам. Об этом он сообщил в комментарии агенству PAP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина получает от Польши вооружения и боеприпасы только по согласованным ранее поставкам.

Он отметил, что "с украинской стороны появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов".

"Польша не приемлет такого рода неоправданные действия", — сказал Мюллер.

Представитель польского Кабмина подчеркнул, что с Украиной был заключен ряд контрактов на поставку оружия, который будут выполнены.

"Это, среди прочего, крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года – на поставку пушки Krab", — заявил чиновник.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий сказал , что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако при этом Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик. "Наш хаб в Жешуве, по согласованию с американцами и НАТО, по-прежнему работает и будет работать впредь", — заверил премьер.

Читайте также: МИД Польши вызвал посла Украины. Не понравилось выступление Зеленского в ООН

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.