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У Польщі пояснили заяву про припинення військової допомоги. Знову висунули претензії Києву

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21.09.2023, 12:48
У Польщі пояснили заяву про припинення військової допомоги. Знову висунули претензії Києву - Фото
Пьотр Мюллер (Фото: Piotr Muller/Facebook)

Спікер уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшава постачає Україні зброю лише за заздалегідь узгодженими контрактами. Про це він повідомив у коментарі агентству PAP.

За його словами, Україна отримує від Польщі озброєння та боєприпаси лише за узгодженими раніше постачаннями.

Він зазначив, що "з українського боку з'явилася низка абсолютно неприйнятних заяв та дипломатичних жестів".

"Польща не приймає такого роду невиправдані дії", — сказав Мюллер.

Представник польського Кабміну підкреслив, що з Україною було укладено низку контрактів на постачання зброї, які будуть виконані.

"Це, серед іншого, найбільший закордонний контракт, підписаний польською збройовою промисловістю після 1989 року — на постачання гармати Krab", — заявив чиновник.

Раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, бо тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик. "Наш хаб у Жешуві, за погодженням з американцями та НАТО, як і раніше, працює і буде працювати надалі", — запевнив прем'єр.

Читайте також: МЗС Польщі викликало посла України. Не сподобався виступ Зеленського в ООН

Дмитро Гриниченко
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війнаПольщавійськова допомогаПьотр Мюллер
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