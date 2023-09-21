Для МЗС Польщі стала сюрпризом заява Моравецького про зміну підходу щодо допомоги Україні
У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща нібито більше не передає своєї зброї Україні. За неофіційними твердженнями дипломатів журналістам RMF24, ця заява не була погоджена із зовнішньополітичним відомством.
"Навіть якби наші склади були майже порожні, нафіга він (Моравецький) таке сказав", – поскаржився журналісту співробітник МЗС у неформальній обстановці та на умовах анонімності. Він також засмучений тим, що слова Моравецького більшість світових медіа сприйняли як заяву про припинення постачання Україні озброєнь із Польщі, що абсолютно не відповідає дійсності.
Як повідомляє видання, співробітники МЗС чекають на вказівки від міністра закордонних справ Збігнєва Рау, який у складі делегації Польщі перебуває в США, а до їх отримання намагаються пояснити заяву Моравецького тим, що вона стала реакцією на "серію абсолютно неприйнятних жестів української сторони".
Водночас у МЗС наголошують, що Польща продовжує військову допомогу Україні, яку почала надавати раніше за багатьох інших союзників.
За півтора року після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Польщі понад 350 радянських та модернізованих танків Т-72, 14 танків Leopard II, 42 БМП, не менше чотирьох винищувачів МіГ-29 та 54 гаубиці "Krab" – більшу частину вироблених у країні.
Також польські заводи зараз виробляють, серед іншого, перші 100 бойових машин "Росомак" та кілька десятків самохідних мінометів "Рак", які також призначені для України.
- 15 вересня Єврокомісія відмовилася продовжувати тимчасові заходи, які з травня обмежували вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника – на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.
- Польща, Словаччина та Угорщина не захотіли виконувати рішення Єврокомісії та продовжили ембарго в односторонньому порядку.
- 19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив Польщу та Угорщину про намір ввести ембарго у відповідь.
- У той же день у Нью-Йорку зірвалася запланована зустріч між президентами України та Польщі.
- 21 вересня міністри-аграрії України та Польщі в телефонній розмові домовилися знайти рішення щодо зерна, яке враховуватиме інтереси обох країн.
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