RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Дуда: Слова Моравецького про "припинення постачання зброї" Україні вирвали з контексту

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 22:05
Дуда: Слова Моравецького про
Анджей Дуда (Фото: ЕРА)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра країни Матеуша Моравецького про те, що Варшава нібито більше не передає своєї зброї Україні, вирвали з контексту. Про це повідомляє місцева телерадіокомпанія TVN24.

"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в межах модернізації польської армії", – пояснив польський президент, додавши, що має таку саму позицію щодо цього.

За словами Дуди, він сам "буде першим", хто виступить проти передання Україні озброєння, яке Польща зараз отримує з Південної Кореї або США, наприклад, нових Abrams, або комплексів Patriot та HIMARS.

Глава держави додав, що водночас ті контракти щодо польського озброєння, які Польща підписала з Україною, приміром, про постачання самохідних артилерійських установок Krab, – виконуватись будуть.

  • 20 вересня Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик.
  • У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив її з відомством".

Читайте також: Ексглава МЗС Польщі – уряду країни через суперечки з Україною: Мені соромно

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Матеуш МоравецькийПольщаанджей дуда
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 