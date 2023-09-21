Дуда: Слова Моравецького про "припинення постачання зброї" Україні вирвали з контексту

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра країни Матеуша Моравецького про те, що Варшава нібито більше не передає своєї зброї Україні, вирвали з контексту. Про це повідомляє місцева телерадіокомпанія TVN24.

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"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в межах модернізації польської армії", – пояснив польський президент, додавши, що має таку саму позицію щодо цього.

За словами Дуди, він сам "буде першим", хто виступить проти передання Україні озброєння, яке Польща зараз отримує з Південної Кореї або США, наприклад, нових Abrams, або комплексів Patriot та HIMARS.

Глава держави додав, що водночас ті контракти щодо польського озброєння, які Польща підписала з Україною, приміром, про постачання самохідних артилерійських установок Krab, – виконуватись будуть.

20 вересня Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик.

У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив її з відомством".

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