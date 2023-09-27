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Поляків запитали, чи підтримують вони слова Моравецького про військову допомогу ЗСУ: результати

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 14:44
Поляків запитали, чи підтримують вони слова Моравецького про військову допомогу ЗСУ: результати - Фото
Матеуш Моравецький (Фото: EPA)

Жителів Польщі запитали, чи вони підтримують заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Варшава більше не передає Україні зброю. Про це свідчать дані опитування центру IBRiS для газети Rzeczpospolita.

За даними опитування, близько 47,2% позитивно оцінили висловлювання Моравецького.

Водночас майже стільки ж респондентів негативно сприйняли заяву глави уряду Польщі — 44,5%.

Ще 8,3% поляків не сформували думку щодо цього.

Найбільше прихильників цієї тези Моравецького серед виборців керівної партії Право та справедливість (ПіС) — 71%, мешканців сільської місцевості та людей похилого віку — 60%, людей з невисоким рівнем освіти — 71%, а також тих, хто черпає інформацію з державних телеканалів TVP I TVP Info — понад 70%.

Опитування було проведено 22 та 23 вересня серед групи респондентів у 1000 осіб.

  • 20 вересня прем'єр-міністр Польщі сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, надання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик.
  • У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його із відомством".
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра "вирвали з контексту" і що він мав на увазі лише нове озброєння, яке Польща купує у межах модернізації своєї армії.

Читайте також: Ексглава МЗС Польщі – уряду країни через суперечки з Україною: Мені соромно

Дмитро Гриниченко
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