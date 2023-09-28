Більшість вважає, що справи в Україні рухаються правильно. Але таких поменшало – опитування

Більшість українців вважають, що справи в державі рухаються у правильному напрямку, але кількість респондентів, що відповідають таким чином, зменшилась проти попередніх місяців після повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

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За даними дослідників, 61% опитаних вважає, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, а 23% вважають, що у неправильному. Ще 16% респондентів не змогли відповісти на це питання.

"Наразі спостерігається зменшення кількості тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує переважати оцінка напрямку як правильного", – йдеться у дослідженні.

Прихильників тези, що справи в Україні рухаються в правильному напрямку, побільшало після повномасштабного вторгнення РФ: з 25% у лютому 2022 року до 76-78% у березні того ж року.

У квітні кількість респондентів, що відповідали таким чином, збільшилась до 80%, але впродовж наступних п'яти місяців опустилась до 73% та знову піднялась до 81% у листопаді 2022 року.

Зараз 81% — пік кількості респондентів, які підтримують цю тезу, в опитуваннях цієї соціологічної групи.

Надалі прихильників цієї тези меншало: до 61% у серпні та вересні 2023 року.

Кількість респондентів, які вважають, що справи в Україні рухаються у неправильному напрямку, побільшало: від 9% у січні 2023-го до 23% у серпні та вересні.

Найбільше прихильників тези, що справи в Україні рухаються в правильному напрямку, на сході держави – 65%, а найменше на заході – 58%.

З респондентами, що відповіли протилежно цій тезі, та ж ситуація: 20% опитаних на сході та 25% на заході вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку.

Тезу про правильний напрямок найбільше підтримують люди 18-35 років – 64%, найменше підтримують респонденти 36-50 років.

Серед респондентів віком 50+ найбільше прихильників тези про неправильний напрямок – 24%.

Людей, що не можуть відповісти на запитання, найбільше у віковій категорії 36-50 років – 20%.

Дослідження було проведено 5-7 вересня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Похибка вибірки не перевищує 3,1%.

На LIGA.net виходив великий текст про соціологічне опитування фонду Демократичних ініціатив щодо відповідальності президента Володимира Зеленського за корупцію в уряді та військових адміністраціях.

виходив великий текст про соціологічне опитування фонду Демократичних ініціатив щодо відповідальності президента Володимира Зеленського за корупцію в уряді та військових адміністраціях. Згідно з дослідженням компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп", проблеми, пов’язані з фінансовими питаннями, а також відчуттям стабільності, виявилися більш значущими для українців, ніж питання фізичної безпеки.

Опитування КМІС показало, що окрім умови "припинення атак Росії", переважна більшість українців вважатимуть перемогою у війні деокупацію всіх територій України та вихід Сил оборони на кордони 1991 року.

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