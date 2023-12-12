В Украине большинство считает, что нужно отбиваться от РФ даже без помощи Запада – КМИС

Украинцы считают, что нужно продолжать сражаться даже в том случае, если Запад окажется не в состоянии оказывать помощь

Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Большинство граждан Украины считают, что страна сможет обороняться и отстоять свою независимость от России даже в том случае, если Запад окажется не в состоянии оказывать ей помощь. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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Опрос был проведен по собственной инициативе КМИС с 29 ноября по 9 декабря и связан с задержкой в Конгрессе США утверждения запроса о военной помощи Украине и Израилю на следующий год.

Респондентам был задан вопрос, сможет ли Украина добиться успеха в войне, которую начала против нее Россия, если у нее будет поддержка Запада, и в ситуации, если такой поддержки больше не будет.

Абсолютное большинство (87%) украинцев считают, что если Запад будет помогать Украине оружием, финансами и санкциями, то Украина сможет нанести поражение России. Только 7% опрошенных считают РФ "слишком сильной" независимо от уровня поддержки Украины Западом, 6% не определились.

Инфографика – КМИС

Распределение результатов опроса по регионам Украины говорит о том, что этот результат лишь незначительно зависит от места проживания респондентов. В восточных регионах доля уверенных в успехе Украины составляет 79% против 9%, в южных – 85% против 10%.

Для случая, если поддержка Украины Западом существенно сократится, респондентам было предложено выбрать наиболее приемлемый по их мнению сценарий дальнейших событий из двух вариантов:

Боевые действия прекращаются. Украина сохраняет контроль над территориями, которые сейчас контролируются, а оккупированные территории официально не признаются частью России. Запад предоставляет Украине серьезные гарантии безопасности или даже членство в НАТО. Однако освобождение оккупированных территорий откладывается на неопределенное будущее;

Украина сохраняет контроль над территориями, которые сейчас контролируются, а оккупированные территории официально не признаются частью России. Запад предоставляет Украине серьезные гарантии безопасности или даже членство в НАТО. Однако освобождение оккупированных территорий откладывается на неопределенное будущее; Боевые действия продолжаются. Украина продолжает пытаться давить на российских оккупантов и искать слабые места, препятствует им закреплять свою власть на оккупированной территории. Также есть возможность, хоть может и медленно, но понемногу освобождать территории. Но также есть угроза территориям, которые сейчас контролируются Украиной.

58% опрошенных считают, что даже в случае существенного сокращения помощи Запада Украине следует давить на оккупантов, даже с учетом рисков для контролируемых Украиной территорий.

Сценарий прекращения боевых действий при серьезных гарантиях безопасности от Запада считают более приемлемым примерно треть (32%) опрошенных. Остальные 10% не смогли определиться.

Инфографика – КМИС

Опрос проводился по собственной инициативе и за счет КМИС с 29 ноября по 9 декабря телефонными звонками на случайную выборку номеров, определенных компьютером (computer – assisted telephone interviews, CATI). Были опрошены 1031 респондент из всех регионов Украины (кроме Крыма) в возрасте 18 лет и старше, которые проживали на момент опроса на территориях, подконтрольных Украине до 24 февраля 2022 года.

При обычных обстоятельствах (в мирное время) статистическая погрешность такого опроса не превышала бы 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны к погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Однако авторы опроса считают, что его результаты достаточно верно показывают общественные настроения.

По данным ноябрьского опроса группы Рейтинг, 53% респондентов против идеи вступления в НАТО только тех территорий Украины, которые находятся под контролем государства.

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