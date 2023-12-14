Столтенберг: Допомога Україні не благодійність, Путін не зупиниться, якщо переможе

Якщо Путін здобуде перемогу в Україні, є "реальний ризик", що він на цьому не зупиниться, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Йєнс Столтенберг (фото - скріншот відео)

Якщо російський диктатор Володимир Путін здобуде перемогу в Україні, існує "реальний ризик" того, що він на цьому не зупиниться. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише The Guardian.

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Співрозмовники України щодо НАТО мають продовжувати надавати їй військову підтримку, оскільки існує реальний ризик, що агресія Путіна не обмежиться Україною, якщо його не зупинити, сказав Столтенберг.

Він зазначив, що підтримка України для НАТО – "не благодійність".

"Це інвестиція в нашу безпеку... Єдиний спосіб досягти справедливого та стійкого рішення – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. А єдиний спосіб гарантувати, що Путін зрозуміє, що він не переможе – продовжувати підтримувати Україну", – сказав він. .

5 грудня Столтенберг заявив, що Альянс продовжить надавати військову допомогу Україні, незважаючи на позицію Угорщини, Словаччини та Нідерландів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз постачання Росії зброї від інших диктатур відбувається ритмічніше, ніж постачання військової допомоги Україні від демократій світу.

13 грудня рада НАТО затвердила військовий бюджет Альянсу на 2024 рік у розмірі 2,03 млрд євро. Це на 12% більше, ніж 2023 року.

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