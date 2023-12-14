Столтенберг: Помощь Украине не благотворительность, Путин не остановится, если победит

Если Путин добьется победы в Украине, есть "реальный риск", что он на этом не остановится, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг (фото - скриншот видео)

Если российский диктатор Владимир Путин добьется победы в Украине, существует "реальный риск" того, что он на этом не остановится. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет The Guardian.

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Cоюзники Украины по НАТО должны продолжать оказывать ей военную поддержку, так как существует реальный риск, что агрессия Путина не ограничится Украиной, если его не остановить, сказал Столтенберг.

Он отметил, что поддержка Украины для НАТО – "не благотворительность".

"Это инвестиция в нашу безопасность... Единственный способ достичь справедливого и устойчивого решения — убедить Путина, что он не победит на поле боя. А единственный способ гарантировать, что Путин поймет, что он не победит — продолжать поддерживать Украину", – сказал он.

5 декабря Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас поставки России оружия от других диктатур происходят ритмичнее, чем поставки военной помощи Украине от демократий мира.

13 декабря совет НАТО утвердил военный бюджет Альянса на 2024 год в размере 2,03 млрд евро. Это на 12% больше, чем в 2023 году.

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