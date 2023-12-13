"Неспокойные времена". Военный бюджет НАТО на 2024 год увеличен на 12%

Военный бюджет Альянса на 2024 год утвержден в размере 2,03 млрд евро. Это на 12% больше, чем в 2023 году

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Страны НАТО согласовали гражданский и военный бюджеты Альянса на 2024 год. Военный бюджет составил 2,03 млрд евро, что на 12% больше, чем в 2023 году.

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Бюджеты Альянса были согласованы на заседании Североатлантического совета 13 декабря.

Гражданский бюджет утвержден в размере 438,1 млн евро, военный — в размере 2,03 млрд евро.

В сообщении отмечается, что бюджеты увеличены по сравнению с 2023 годом на 18,2% и 12% соответственно.

Как заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, это демонстрирует солидарность и коллективную волю союзников.

"В неспокойные времена нам это нужно больше, чем когда-либо", — сказал он.

Гражданский бюджет НАТО регламентирует расходы на персонал, оперативные расходы и программные расходы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала.

Военный бюджет НАТО учитывает операционные расходы штабов командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру.

Третьим элементом общего финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), которая включает инвестиции в строительство и системы командования и управления. Расходы по этим статьям на 2024 год выросли на 30% до 1,3 млрд евро.

В 2022 году на Мадридском саммите НАТО участники договорились увеличить вклады в Альянс в ответ на угрозы безопасности, вызванные агрессивной войной России против Украины.

13 декабря президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО, когда "все союзники согласятся и условия будут выполнены".

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