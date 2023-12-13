"Неспокійні часи". Військовий бюджет НАТО на 2024 рік збільшено на 12%

Військовий бюджет Альянсу на 2024 рік затверджено у розмірі 2,03 млрд євро. Це на 12% більше проти 2023 року

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Країни НАТО узгодили цивільний та військовий бюджети Альянсу на 2024 рік. Військовий бюджет становить 2,03 млрд євро, що на 12% більше проти 2023 року.

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Бюджети Альянсу були погоджені на засіданні Північноатлантичної ради 13 грудня.

Цивільний бюджет затверджено у розмірі 438,1 млн євро, військовий — у розмірі 2,03 млрд євро.

У повідомленні зазначається, що бюджети збільшено проти 2023 року на 18,2% та 12% відповідно.

Як заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, це демонструє солідарність та колективну волю союзників.

"У неспокійні часи нам це потрібно більш ніж будь-коли", – сказав він.

Цивільний бюджет НАТО регламентує витрати на персонал, оперативні витрати та програмні витрати штаб-квартири НАТО та її міжнародного персоналу.

Військовий бюджет НАТО враховує операційні витрати штабів командної структури НАТО, місій та операцій у всьому світі.

Третім елементом спільного фінансування НАТО є Програма інвестицій у безпеку НАТО (NSIP), яка включає інвестиції у будівництво та системи командування та управління. Витрати за цими статтями на 2024 рік зросли на 30% до 1,3 млрд євро.

У 2022 році на Мадридському саміті НАТО учасники домовилися збільшити вклади в Альянс у відповідь на загрози безпеці, викликані агресивною війною Росії проти України.

13 грудня президент США Джо Байден заявив, що Україна зможе вступити до НАТО, коли "всі союзники погодяться та умови будуть виконані".

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