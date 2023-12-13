"Неспокійні часи". Військовий бюджет НАТО на 2024 рік збільшено на 12%
Країни НАТО узгодили цивільний та військовий бюджети Альянсу на 2024 рік. Військовий бюджет становить 2,03 млрд євро, що на 12% більше проти 2023 року.
Бюджети Альянсу були погоджені на засіданні Північноатлантичної ради 13 грудня.
Цивільний бюджет затверджено у розмірі 438,1 млн євро, військовий — у розмірі 2,03 млрд євро.
У повідомленні зазначається, що бюджети збільшено проти 2023 року на 18,2% та 12% відповідно.
Як заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, це демонструє солідарність та колективну волю союзників.
"У неспокійні часи нам це потрібно більш ніж будь-коли", – сказав він.
Цивільний бюджет НАТО регламентує витрати на персонал, оперативні витрати та програмні витрати штаб-квартири НАТО та її міжнародного персоналу.
Військовий бюджет НАТО враховує операційні витрати штабів командної структури НАТО, місій та операцій у всьому світі.
Третім елементом спільного фінансування НАТО є Програма інвестицій у безпеку НАТО (NSIP), яка включає інвестиції у будівництво та системи командування та управління. Витрати за цими статтями на 2024 рік зросли на 30% до 1,3 млрд євро.
- У 2022 році на Мадридському саміті НАТО учасники домовилися збільшити вклади в Альянс у відповідь на загрози безпеці, викликані агресивною війною Росії проти України.
- 13 грудня президент США Джо Байден заявив, що Україна зможе вступити до НАТО, коли "всі союзники погодяться та умови будуть виконані".
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