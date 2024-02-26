Росія планує виробити 2,7 млн артилерійських снарядів у 2024 році — розвідка

Скібіцький заявив, що Північна Корея вже передала росіянам 1,5 млн снарядів, але половина з них не спрацьовує

Вадим Скібіцький (Фото: скриншот з відео)

У 2024 році Росія планує виробити 2,7 млн артилерійських снарядів. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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За його словами, у 2023 році росіяни виготовили близько 2 млн снарядів калібру 122 і 152 мм.

Він зазначив, що цього року ворог хоче випустити 2,7 млн снарядів.

"Побачимо, чи будуть ці плани здійснені, тому що це потребує модернізації виробництва, розконсервації чи створення нових ліній", – заявив Скібіцький.

Розвідник підкреслив, що з Білорусі окупанти вже вивезли всі боєприпаси, а Північна Корея поставила Москві 1,5 млн снарядів калібрів 122 і 152 мм.

"Це боєприпаси 1970-1980-х років, половина з них не спрацьовує", – резюмував він.

У рік Україні потрібно 3,5-4 млн боєприпасів усіх калібрів для паритету та в деяких випадках домінування над російськими загарбниками, заявив військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net.

21 лютого президент США Байден заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон має винести на голосування законопроєкт для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

В інтерв'ю Fox News президент Зеленський заявив, що якщо Конгрес США не ухвалить допомогу Україні, "дедалі більше українських героїчних хлопців буде у лікарнях".

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