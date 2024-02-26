Россия планирует произвести 2,7 млн артиллерийских снарядов в 2024 году — разведка

Скибицкий заявил, что Северная Корея уже передала россиянам 1,5 млн снарядов, но половина из них не срабатывает

Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

В 2024 году Россия планирует произвести 2,7 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью агенству Интерфакс-Украина.

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По его словам, в 2023 году россияне произвести около 2 млн снарядов калибра 122 и 152 мм.

Он отметил, что в этому году враг хочет выпустить 2,7 млн снарядов.

"Увидим, будут ли эти планы осуществлены, потому что это требует модернизации производства, расконсервации или создания новых линий", — заявил Скибицкий.

Разведчик подчеркнул, что из Беларуси оккупанты уже вывезли все боеприпасы, а Северная Корея поставила Москве 1,5 млн снарядов калибров 122 и 152 мм.

"Это боеприпасы 70-80 лет, половина из них не срабатывает", — резюмировал он.

В год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирования над российскими захватчиками, заявил военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

21 февраля президент США Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

В интервью Fox News президент Зеленский заявил, что если Конгресс США не примет помощь Украине, "все больше украинских героических ребят будет в больницах".

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