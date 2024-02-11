Глава МЗС Польщі: Якщо Путін переможе, то змусить українців воювати на його боці

Радослав Сікорський: Якщо Путін переможе, то зруйнує Україну і мобілізує українців до своєї армії для нових війн

Радослав Сікорський (Фото: EPA / ALBERT ZAWADA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel попередив, що російський диктатор Володимир Путін змусить українців воювати за нього, якщо йому дозволять перемогти в Україні.

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Відповідаючи на запитання про можливий напад Путіна на Польщу чи країни Балтії, міністр заявив, що Путін хоче увійти в історію як новий Петро Перший.

"Якщо він переможе, то зруйнує Україну вщент, призове її мешканців до своєї армії й використає її як базу для нових війн. І тоді стримування чи перемога над ним обійдеться нам набагато дорожче, ніж допомога Україні зараз", – сказав Сікорський.

На його думку, Путін розуміє лише мову сили, тож світ повинен її продемонструвати.

"Розмірковуючи таким чином, він іде шляхом Радянського Союзу. Той зазнав краху, тому що почав гонитву озброєнь із Заходом, поки не розвалився. Зараз Путін змагається з половиною вільного світу, і йому не перемогти", – сказав польський міністр.

Відповідаючи на запитання, чи здатна Україна добитися перемоги у війні, Сікорський сказав, що дивиться на це по-особливому.

"Я був військовим репортером в Афганістані в 1980-х роках. Я бачив, як Радянський Союз зазнав там поразки. Афганці були набагато слабшими у військовому відношенні, і ніхто на Заході не очікував, що вони зможуть здобути перемогу над армією імперії. Я сам спостерігав у бінокль, як вони відступали з Кабула. Сьогодні в українців зовсім інший військовий потенціал, за ними стоїть пів світу, і у них набагато краща зброя, ніж в афганських моджахедів", – сказав міністр.