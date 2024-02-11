Глава МИД Польши: Если Путин победит, то заставит украинцев воевать на его стороне

Радослав Сикорский: Если Путин победит, то разрушит Украину и мобилизует украинцев в свою армию для новых войн

Радослав Сикорский (Фото: EPA / ALBERT ZAWADA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel предупредил, что российский диктатор Владимир Путин заставит украинцев сражаться за него, если ему позволят победить в Украине.

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Отвечая на вопрос о возможном нападении Путина на Польшу или на страны Балтии, министр заявил, что Путин хочет войти в историю как новый Петр Первый.

"Если он победит, то разрушит Украину наголову, позовет ее жителей в свою армию и использует ее в качестве базы для новых войн. И тогда сдерживание или победа над ним обойдется нам гораздо дороже, чем помощь Украине сейчас", — сказал Сикорский.

По его мнению, Путин понимает только язык силы, поэтому мир должен ее продемонстрировать.

"Размышляя таким образом, он идет по пути Советского Союза. Тот потерпел крах, потому что начал гонку вооружений с Западом, пока не развалился. Сейчас Путин соревнуется с половиной свободного мира, и ему не победить", — сказал польский министр.

Отвечая на вопрос, способна ли Украина добиться победы в войне, Сикорский сказал, что смотрит на это по-своему.

"Я был военным репортером в Афганистане в 1980-х годах. Я видел, как Советский Союз потерпел там поражение. Афганцы были гораздо слабее в военном отношении, и никто на Западе не ожидал, что они смогут одержать победу над армией империи. Я сам наблюдал в бинокль, как они отступали из Кабула. Сегодня у украинцев совсем другой военный потенциал, за ними стоит полмира, и у них гораздо лучшее оружие, чем у афганских моджахедов", — сказал министр.

В декабре 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал похожее мнение. Он сказал, что Путин не остановится, если ему удастся одержать победу в Украине.

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