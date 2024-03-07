Россия может воевать в нынешнем темпе еще как минимум два года, она учит уроки — союзники
Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия способна вести полномасштабную войну в сегодняшнем темпе еще как минимум два года, так как сумела реформировать и усилить свою армию после потерь в Украине. Об этом сказано в отчете специальных служб Литвы, который цитирует агентство Reuters.

Литовцы заявляют, что высокие цены на нефть, уклонение от санкций и государственные инвестиции дают Москве достаточно ресурсов для большой войны еще как минимум на два года. 

Союзники отмечают, что Россия реформировала и усилила свою армию и находится на пути к расширению своего военного потенциала вдоль границы с НАТО. 

"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боевую эффективность", — сказано в отчете.

Партнеры подчеркнули, что с момента размещения военных боеголовок в Беларуси, Кремль активно строит инфраструктуру для их применения. 

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