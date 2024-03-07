Россия может воевать в нынешнем темпе еще как минимум два года, она учит уроки — союзники
Россия способна вести полномасштабную войну в сегодняшнем темпе еще как минимум два года, так как сумела реформировать и усилить свою армию после потерь в Украине. Об этом сказано в отчете специальных служб Литвы, который цитирует агентство Reuters.
Литовцы заявляют, что высокие цены на нефть, уклонение от санкций и государственные инвестиции дают Москве достаточно ресурсов для большой войны еще как минимум на два года.
Союзники отмечают, что Россия реформировала и усилила свою армию и находится на пути к расширению своего военного потенциала вдоль границы с НАТО.
"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боевую эффективность", — сказано в отчете.
Партнеры подчеркнули, что с момента размещения военных боеголовок в Беларуси, Кремль активно строит инфраструктуру для их применения.
- В 2024 году Россия планирует произвести 2,7 млн артиллерийских снарядов, заявляли в украинской разведке.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупреждал, что российский диктатор Владимир Путин заставит украинцев сражаться за него, если ему позволят победить в Украине.
- В декабре 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал похожее мнение. Он сказал, что Путин не остановится, если ему удастся одержать победу в Украине.
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