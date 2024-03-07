Литва передала Україні нову партію 155-мм артилерійських снарядів – фото

Про це заявив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас

Арвідас Анушаускас (Фото: Facebook)

Литва передала Україні чергову партію артилерійських снарядів 155-мм калібру. Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

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"Збройні сили України отримали чергову партію 155-мм артилерійських снарядів". – написав він, опублікувавши відповідне фото.

2 лютого Литва доставила в Україну чергову партію озброєння у рамках військової допомоги, до неї увійшли снаряди для протитанкових гранатометів Carl Gustaf.

Анушаускас заявив, що країна "активно і послідовно підтримуємо Україну, тому що підтримка України – це також інвестиції у власну безпеку".

Фото: Арвідас Анушаускас/X

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сьогодні прибув із візитом до Києва та оголосив про виділення 325 млн фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 дронів для української армії.

21 січня 2024 року президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати активнішу роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Того ж дня президент Литви та його польський колега Дуда висловили надію на організацію зустрічі у рамках Люблінського трикутника з президентом Зеленським у найближчому майбутньому.

26 січня міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію їхньої країни. За його словами, країна розглядає цей крок як взаємовигідну співпрацю та підготовку західних сусідів до можливих військових загроз.

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