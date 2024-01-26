Україна готова перенести частину виробництва дронів до Литви – очільник МЗС країни

Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс заявив, що "було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки української війни"

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію їхньої країни. За його словами, країна розглядає цей крок як взаємовигідну співпрацю та підготовку західних сусідів до можливих військових загроз. Його слова цитує видання JP.lt.

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Очільник литовського МЗС заявив, що "було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки української війни".

"Можна говорити й про спільне виробництво безпілотників. Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви", – наголосив Ландсбергіс.

За словами міністра, спосіб ведення війни змінюється, тому країні варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти російської агресії, він наголосив, що за кілька років до початку повномасштабного вторгнення РФ "Україна фактично не мала уявлення, що у війні їй знадобляться літальні дрони".

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Очільник литовського МЗС вважає, що країна повинна вчитись, адже якщо дивитися на ситуацію з боку підготовки до війни у їхній країні, то цей досвід є актуальним для литовців.

"Вчитися треба зараз. Тим більше що вони готові відкривати друзям свої книжки про війну. Така нагода надзвичайна. За ті уроки, які ми можемо винести, було сплачено найвищу ціну", – додав він.

25 січня міністр закордонних справ Литви прибув до України, щоб зустрітися з українськими посадовцями.

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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув до Києва (Фото: X)

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Того ж дня президент Литви та його польський колега Дуда висловили надію на організацію зустрічі у рамках Люблінського трикутника з президентом Зеленським у найближчому майбутньому.

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