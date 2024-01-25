Очільник МЗС Литви Ландсбергіс приїхав до Києва: зустрінеться із Кулебою та Даніловим – LRT

Очільник литовського МЗС попередив, що 2024 рік війни буде особливо важливим, оскільки подальша підтримка України з боку Заходу може визначити результат

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув до Києва (Фото: X)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув до України, щоб зустрітися з українськими посадовцями. Про це він повідомив у Х (колишній Twitter). За даними литовського видання LRT, сьогодні він зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, а також із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим.

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На київському залізничному вокзалі главу литовського МЗС зустріли посол країни в Україні Вальдемарас Сарапінас та посол України у Литві Петро Бешта.

"Я повернувся до столиці найбільш натхненних європейців, яких я коли-небудь зустрічав, щоб дізнатися, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!" — написав Ландсбергіс.

Видання LRT заявило, що Ландсберг попередив під час спілкування із журналістами у потязі до Києва, що 2024 рік війни буде особливо важливим, оскільки подальша підтримка України з боку Заходу може визначити результат.

"Є сценарії, якщо припущення правильні, що Україна отримує потужнішу підтримку з боку Заходу, тоді її позиції у війні зміцнюються, але є і складніші сценарії", – наголосив він.

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За даними журналістів, під час візиту, який триватиме кілька днів, міністр зустрінеться зі своїм українським колегою Кулебою, секретарем РНБО Даніловим та іншими офіційними особами.

"Зустріч буде присвячена можливим сценаріям на цей рік і тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти уникнути деяких складних сценаріїв для України", – сказав Ландсбергіс.

Журналісти повідомили, що литовський міністр також візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між Представництвом ЄС в Україні (EUDEL) та Литовським центральним агентством з управління проєктами (CPA) про співпрацю у реалізації проєкту, що фінансується ЄС, з будівництва укриттів в українських школах.

Видання також додало, що це вже восьмий візит Ландсбергіса в Україну після російського вторгнення в лютому 2022 року.

19 січня 2024 року міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також наголосив на тому, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Того ж дня президент Литви та його польський колега Дуда висловили сподівання щодо організації зустрічі у межах Люблінського трикутника із президентом Зеленським у найближчому майбутньому.

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