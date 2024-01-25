Глава МИД Литвы Ландсбергис приехал в Киев: встретится с Кулебой и Даниловым – LRT

Глава литовского МИД предупредил, что 2024 год войны будет особенно важным, поскольку дальнейшая поддержка со стороны Запада определит результат

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в Киев (Фото: X)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в Украину, чтобы встретиться с украинскими чиновниками. Об этом он сообщил в Х (бывший Twitter). По данным литовского издания LRT, сегодня он встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На киевском железнодорожном вокзале главу литовского МИДа встретили посол страны в Украине Вальдемарас Сарапинас и посол Украины в Литве Петр Бешта.

"Я вернулся в столицу самых вдохновенных европейцев, которых я когда-либо встречал, чтобы узнать, как Литва может помочь еще больше. Слава Украине!" – написал Ландсбергис.

Издание LRT заявило, что Ландсберг предупредил во время общения с журналистами в поезде в Киев, что 2024 год войны будет особенно важным, поскольку дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада может определить результат.

"Есть сценарии, если предположения правильные, что Украина получает мощную поддержку со стороны Запада, тогда ее позиции в войне укрепляются, но есть и более сложные сценарии", – подчеркнул он.

Читайте также: МИД Литвы о возможности нападения России: Мы чувствуем холод войны на нашей шее – видео

По данным журналистов, во время визита, который продлится несколько дней, министр встретится со своим украинским коллегой Кулебой, секретарем СНБО Даниловым и другими официальными лицами.

"Встреча будет посвящена возможным сценариям на этот год и тому, что мы можем сделать, чтобы помочь избежать некоторых сложных сценариев для Украины", – сказал Ландсбергис.

Журналисты сообщили, что литовский министр также примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между Представительством ЕС в Украине (EUDEL) и Литовским центральным агентством по управлению проектами (CPA) о сотрудничестве в реализации проекта, финансируемого ЕС, по строительству укрытий в украинских школах.

Издание также добавило, что это уже восьмой визит Ландсбергиса в Украину после российского вторжения в феврале 2022 года.

19 января 2024 года министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что сейчас существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

В тот же день президент Литвы и его польский коллега Дуда выразили надежду на организацию встречи в рамках Люблинского треугольника с президентом Зеленским в ближайшем будущем.

Читайте также: Глава Минобороны Литвы: России не хватит сил для провокаций Балтии, весь ресурс в Украине