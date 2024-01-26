Украина готова перенести часть производства дронов в Литву – глава МИД страны

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил, что "было бы глупо и безответственно не выучить уроки украинской войны"

Габриелюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию их страны. По его словам, страна рассматривает этот шаг как взаимовыгодное сотрудничество и подготовку западных соседей к возможным военным угрозам. Его слова цитирует издание JP.lt.

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Глава литовского МИД заявил, что "было бы глупо и безответственно не выучить уроки украинской войны".

"Можно говорить и о совместном производстве беспилотников. Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву", – подчеркнул Ландсбергис.

По словам министра, способ ведения войны меняется, поэтому стране стоит учиться у украинцев, которые почти два года воюют против российской агрессии, он подчеркнул, что за несколько лет до начала полномасштабного вторжения РФ "Украина фактически не имела представления, что в войне ей понадобятся летательные дроны".

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Глава литовского МИД считает, что страна должна учиться, ведь если смотреть на ситуацию со стороны подготовки к войне в их стране, то этот опыт является актуальным для литовцев.

"Учиться надо сейчас. Тем более, что они готовы открывать друзьям свои книги о войне. Такая возможность чрезвычайная. За те уроки, которые мы можем вынести, была уплачена самая высокая цена", – добавил он.

25 января министр иностранных дел Литвы прибыл в Украину, чтобы встретиться с украинскими чиновниками.

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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в Киев (Фото: X)

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что существует насущная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

В тот же день президент Литвы и его польский коллега Дуда выразили надежду на организацию встречи в рамках Люблинского треугольника с президентом Зеленским в ближайшем будущем.

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