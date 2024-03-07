Литва передала Украине новую партию 155-мм артиллерийских снарядов – фото

Об этом заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас

Арвидас Анушаускас (Фото: Facebook)

Литва передала Украине очередную партию артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Об этом в соцсети X сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

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"Вооруженные силы Украины получили очередную партию 155-мм артиллерийских снарядов". – написал он, опубликовав соответствующее фото.

2 февраля Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Анушаускас заявил, что страна "активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что поддержка Украины – это также инвестиции в собственную безопасность".

Фото: Арвидас Анушаускас/X

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сегодня прибыл с визитом в Киев и объявил о выделении 325 млн. фунтов стерлингов на закупку более 10 000 дронов для украинской армии.

21 января 2024 года президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

В тот же день президент Литвы и его польский коллега Дуда выразили надежду на организацию встречи в рамках Люблинского треугольника с президентом Зеленским в ближайшем будущем.

26 января министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию их страны. По его словам, страна рассматривает этот шаг как взаимовыгодное сотрудничество и подготовку западных соседей к возможным военным угрозам.

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