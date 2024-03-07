Велика Британія передасть Україні понад 10 000 безпілотників – міністр оборони країни

Грант Шаппс 7 березня прибув із візитом до Києва, де зустрівся з президентом Зеленським та українським колегою Умєровим

Грант Шаппс (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прибув із візитом до Києва та оголосив про виділення 325 млн фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 дронів для української армії. Про це йдеться на сайті британського уряду.

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Зазначається, що під час візиту до української столиці Шаппс зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Там він оголосив про військову допомогу Збройним Силам Україні у вигляді близько $416 млн на закупівлю десятка тисяч безпілотників. На сайті уряду йдеться, що мовилося про FPV-дрони, 1000 ударних БпЛА, а також спостережні та морські безпілотники.

22 лютого голова Міноборони Британії повідомив, що країна надішле до України ще 200 протитанкових ракет Brimstone, а також підготує ще 10 000 українських військовослужбовців.

"Я нарощую наше зобов'язання озброїти Україну передовими новими безпілотниками, що надходять безпосередньо з провідної світової оборонної промисловості Великої Британії — прямо із заводу на лінію фронту. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях", – сказав Шаппс.

12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.

19 січня повідомлялося, що Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone, а Данія – 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

24 лютого Шаппс заявив, що впродовж наступного року Британія витратить 245 млн фунтів (286,7 млн євро) на закупівлю та активізацію ланцюжків постачань для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України.

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