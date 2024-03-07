Великобритания передаст Украине более 10 000 беспилотников – министр обороны страны

Грант Шаппс 7 марта прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Зеленским и украинским коллегой Умеровым

Грант Шаппс (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл с визитом в Киев и объявил о выделении 325 млн фунтов стерлингов на закупку более 10 000 дронов для украинской армии. Об этом говорится на сайте британского правительства.

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Отмечается, что во время визита в украинскую столицу Шаппс встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Там он объявил о военной помощи Вооруженным Силам Украины в размере около $416 млн на закупку десятка тысяч беспилотников. На сайте правительства сказано, что речь идет о FPV-дронах, 1000 ударных БпЛА, а также наблюдательных и морских беспилотниках.

22 февраля глава Минобороны Британии сообщил, что страна пришлет в Украину еще 200 противотанковых ракет Brimstone, а также подготовит еще 10 000 украинских военнослужащих.

"Я наращиваю наше обязательство вооружить Украину передовыми новыми беспилотниками, поступающими непосредственно из ведущей мировой оборонной промышленности Великобритании – прямо с завода на линию фронта. Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях", – сказал Шаппс.

12 января договор безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.

19 января сообщалось, что Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

24 февраля Шаппс заявил, что в течение следующего года Британия потратит 245 млн фунтов (286,7 млн евро) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины.

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