Кемерон: Захід зробив недостатньо для України. Їй не вистачає снарядів та іншого озброєння

Міністр закордонних справ Великої Британії закликав країни Заходу згуртуватися та зробити більше для перемоги над Росією

Девід Кемерон (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Західні союзники не зробили достатньо, щоб зупинити агресію Росії проти України. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

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Він зазначив, що повномасштабне вторгнення сприйняв як виклик "нашого покоління".

"Я вважаю, що це найважливіше питання, яке стоїть перед нами. Я пам’ятаю, як покоління мого дідуся в 1930-х роках розв'язувало проблему агресивного диктатора Гітлера, який захоплював територію іншої країни, ігнорував її кордони, забирав її частини. І це закінчилося катастрофою Другої світової війни. Тому для мене це виклик, великий виклик нашого покоління зупинити цю агресію", – висловився Кемерон.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо було зроблено, щоб відповісти на цей виклик, глава британського МЗС сказав: "Коротка відповідь – ні, ми не зробили достатньо".

За його словами, хоча Євросоюз і став згуртованішим, Німеччина почала активно постачати Україні зброю, а НАТО з початком великої російсько-української війни розширилось, проте для України не було зроблено вдосталь.

"Україна не має достатньо снарядів. Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Україні потрібно більше фінансування, а також озброєння. Тому ми повинні бути вірними тому, що ми сказали, ми кажемо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки", – пояснив Кемерон.

Вчора, 25 лютого 2024 року, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що половина постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території.

На рік Україні потрібно 3,5-4 млн боєприпасів усіх калібрів для паритету та в деяких випадках домінування над російськими загарбниками, заявив військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net.

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