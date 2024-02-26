Кэмерон: Для Украины сделано недостаточно. Ей не хватает снарядов и прочего вооружения

Министр иностранных дел Великобритании призвал страны Запада сплотиться и сделать больше для победы над Россией

Дэвид Кэмерон (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Западные союзники не сделали достаточно, чтобы остановить агрессию России против Украины. Об этом в интервью Голосу Америки заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что полномасштабное вторжение воспринял как вызов "нашему поколению".

"Я считаю, что это важнейший вопрос, который стоит перед нами. Я помню, как поколение моего дедушки в 1930-х годах решало проблему агрессивного диктатора Гитлера, который захватывал территорию другой страны, игнорировал ее границы, забирал ее части. И это закончилось катастрофой Второй мировой войны. Поэтому для меня это вызов, большой вызов нашего поколения остановить эту агрессию", – сказал Кэмерон.

Отвечая на вопрос, достаточно ли было сделано для ответа на этот вызов, глава британского МИД сказал: "Краткий ответ – нет, мы не сделали достаточно".

По его словам, хотя Евросоюз и стал более сплоченным, Германия начала активно поставлять Украине оружие, а НАТО с началом большой российско-украинской войны расширилось, однако для Украины не было сделано достаточно.

"У Украины нет достаточно снарядов. Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Украине нужно больше финансирования, а также вооружения. Поэтому мы должны быть верны тому, что мы сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки", – пояснил Кэмерон.

Вчера, 25 февраля 2024 года, министр обороны Рустем Умеров заявил, что половина поставок оружия не поступает в Украину вовремя, из-за чего приходится терять людей и территории.

В год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирования над российскими захватчиками, заявил военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

Читайте также: Макрон соберет около 20 европейских лидеров 26 февраля, чтобы послать сигнал Путину – The Guardian