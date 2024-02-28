Глава МЗС Литви вважає, що ідея Макрона про західні війська в Україні варта уваги

"Ініціатива, що стояла за вчорашньою зустріччю в Парижі, заслуговує на увагу", – написав Ландсбергіс

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що західним союзникам варто замислитися над ідеєю президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості розміщення сухопутних військ в Україні. Про це він написав у X (Twitter).

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"Доля Європи вирішується на полях битв в Україні. Такі часи вимагають політичного лідерства, амбіцій та сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стояла за вчорашньою зустріччю в Парижі, заслуговує на увагу", – йдеться у дописі.

Раніше естонський генерал-майор у запасі Нееме Вялі, обговорюючи дискусію щодо відправлення сухопутних військ НАТО до України, заявив, що насамперед Київ потребує зброї від Заходу, а не людей. Водночас він вважає, що відправлення військ союзників до України було б хорошим сигналом Росії.

26 лютого Макрон заявив, що у контексті відправлення військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати". Але дипломати держави заявили, що ідея французького лідера полягала в тому, щоб "розпалити дискусію" стосовно цього, але конкретних планів у цьому напрямку немає.

27 лютого прем’єри Чехії й Польщі Петр Фіала та Дональд Туск заявили, що держави не розглядають можливість введення військ до України.

У той же день канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.

Згодом Іспанія та Італія не погодилися з пропозицією Франції спрямувати сухопутні війська до України.

У Білому домі також заявили, що не відправлятимуть свої війська в Україну.

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