Естонський топвійськовий про відправлення військ в Україну: Їм потрібна зброя, а не люди

Естонський генерал-майор у запасі Нееме Вялі вважає, що Європа має можливість відправити свої війська в Україну, але питання в тому, чи є в цьому сенс

Нееме Вялі (Фото: ЕРА)

Естонський генерал-майор у запасі Нееме Вялі, обговорюючи дискусію щодо відправлення сухопутних військ НАТО до України, заявив, що насамперед Київ потребує зброї від Заходу, а не людей. Його цитує ERR.

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Він вважає, що Європа має можливість відправити свої війська до України, але питання в тому, чи є в цьому сенс.

За словами генерал-майора, в України достатньо власних людських ресурсів, а від Європи очікують допомоги — насамперед у вигляді зброї та техніки.

"Сьогодні йдеться не про те, що Україні не вистачає солдатів, а про те, що їй потрібно більше техніки та озброєння", – сказав Вялі.

Водночас, якби країни НАТО відправили свої війська, це, вважає він, було б сигналом Росії про те, що західні союзники не залишать Україну.

"З одного боку, це гарне послання для європейців, які починають звикати до цієї війни. Але з іншого — це, безумовно, сигнал для Росії, що Європа готова й надалі допомагати Україні, а також робити в неї свій внесок", – висловився він.

26 лютого Макрон заявив, що у контексті відправлення військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати". Однак дипломати держави заявили, що ідея французького лідера полягала в тому, щоб "розпалити дискусію" стосовно цього, але конкретних планів у цьому напрямку немає.

27 лютого прем’єри Чехії й Польщі Петр Фіала та Дональд Туск заявили, що держави не розглядають можливість введення військ до України.

В той же день канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.

Згодом Іспанія та Італія не погодилися з пропозицією Франції спрямувати сухопутні війська до України.

У Білому домі також заявили, що не відправлятимуть свої війська в Україну.

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