Эстонский топ-военный об отправке войск в Украину: Им нужно оружие, а не люди

Эстонский генерал-майор в запасе Неэме Вяли считает, что у Европы есть возможность отправить свои войска в Украину, но есть ли в этом смысл

Неэме Вяли (Фото: ЕРА)

Эстонский генерал-майор в запасе Неэме Вяли, рассуждая о дискуссии относительно отправки сухопутных войск НАТО в Украину, заявил, что в первую очередь Киев нуждается в оружии от Запада, а не в людях. Его цитирует ERR.

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Он считает, что у Европы есть возможность отправить свои войска в Украину, но вопрос в том, есть ли в этом смысл.

По словам генерал-майора, у Украины достаточно собственных человеческих ресурсов, а от Европы ожидают помощи — прежде всего в виде оружия и техники.

"Сегодня речь идет не о том, что Украине не хватает солдат, а о том, что ей нужно больше техники и вооружения", – сказал Вяли.

Вместе с тем, если бы страны НАТО отправили свои войска, это, по его мнению, было бы сигналом России о том, что западные союзники не оставят Украину.

"С одной стороны, это хорошее послание для европейцев, которые начинают привыкать к этой войне. Но с другой — это, безусловно, сигнал для России, что Европа готова и дальше помогать Украине, а также вносить в нее свой вклад", – выразился он.

26 февраля Макрон заявил, что в контексте отправки войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Однако дипломаты государства заявили, что идея французского лидера заключалась в том, чтобы "разжечь дискуссию" на этот счет, но конкретных планов в данном направлении нет.

27 февраля премьеры Чехии и Польши Петр Фиала и Дональд Туск заявили, что государства не рассматривают возможность введения войск в Украину.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить сухопутные войска в Украину.

В Белом доме также заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину.

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