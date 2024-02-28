Глава МИД Литвы считает, что идея Макрона о западных войсках в Украине стоит внимания

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЭРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что западным союзникам следует задуматься над идеей президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности размещения сухопутных войск в Украине. Об этом он написал в X(Twitter).

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"Судьба Европы решается на полях сражений в Украине. Такие времена требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно. Инициатива, стоявшая за вчерашней встречей в Париже, заслуживает внимания", – говорится в сообщении.

Ранее эстонский генерал-майор в запасе Неэме Вяли, обсуждая дискуссию по отправке сухопутных войск НАТО в Украину, заявил, что в первую очередь Киев нуждается в оружии от Запада, а не людей. Вместе с тем он считает, что отправка войск союзников в Украину была бы хорошим сигналом России.

26 февраля Макрон заявил, что в контексте отправки войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Однако дипломаты государства заявили, что идея французского лидера заключалась в том, чтобы "разжечь дискуссию" по этому поводу, но конкретных планов в этом направлении нет.

27 февраля премьеры Чехии и Польши Петр Фиала и Дональд Туск заявили, что государства не рассматривают возможность введения войск в Украину.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить сухопутные войска в Украину.

В Белом доме также заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину.

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