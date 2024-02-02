Снаряди та системи дистанційного підриву: Литва передала Україні нову партію озброєння

Очільник литовського Міноборони Арвідас Анушаускас заявив, що країна "активно і послідовно підтримує Україну"

Допомога від Литви (Фото: Міністерство оборони країни)

Литва доставила в Україну чергову партію озброєння у рамках військової допомоги, до неї увійшли снаряди для протитанкових гранатометів Carl Gustaf. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Литви.

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За інформацією Міноборони Литви, окрім тисяч снарядів для протитанкових гранатометів, Україна також отримала системи дистанційного підриву RISE-1.

Допомога від Литви (Фото: Міністерство оборони країни)

Очільник литовського Міноборони Арвідас Анушаускас заявив, що країна "активно і послідовно підтримуємо Україну, тому що підтримка України – це також інвестиції у власну безпеку".

"Значна частина нашої останньої підтримки спрямована на очолювану Литвою коаліцію з розмінування в Україні", – наголосив він.

Допомога від Литви (Фото: Міністерство оборони країни)

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати активнішу роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Того ж дня президент Литви та його польський колега Дуда висловили надію на організацію зустрічі у рамках Люблінського трикутника з президентом Зеленським у найближчому майбутньому.

26 січня міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію їхньої країни. За його словами, країна розглядає цей крок як взаємовигідну співпрацю та підготовку західних сусідів до можливих військових загроз.

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