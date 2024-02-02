Снаряды и системы дистанционного подрыва: Литва передала Украине новую партию вооружения

Глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас заявил, что страна "активно и последовательно поддерживает Украину"

Помощь от Литвы (Фото: Министерство обороны страны)

Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

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По информации Минобороны Литвы, кроме тысяч снарядов для противотанковых гранатометов, Украина также получила системы дистанционного подрыва RISE-1.

Помощь от Литвы (Фото: Министерство обороны страны)

Глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас заявил, что страна "активно и последовательно поддерживает Украину, потому что поддержка Украины – это также инвестиции в собственную безопасность".

"Значительная часть нашей последней поддержки направлена на возглавляемую Литвой коалицию по разминированию в Украине", – подчеркнул он.

Помощь от Литвы (Фото: Министерство обороны страны)

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что существует насущная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

В тот же день президент Литвы и его польский коллега Дуда выразили надежду на организацию встречи в рамках Люблинского треугольника с президентом Зеленским в ближайшем будущем.

26 января министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию их страны. По его словам, страна рассматривает этот шаг как взаимовыгодное сотрудничество и подготовку западных соседей к возможным военным угрозам.

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