Кулеба: Россиян нельзя назвать рабами, потому что даже рабы бунтуют
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не верит, что россияне будут протестовать против диктаторского режима Владимира Путина, но ситуация может измениться. Об этом он заявил в интервью литовскому информационному агентству ELTA, цитирует Delfi.
"Российское общество иногда называют обществом рабов – они безропотно слушают все, что им навязывает их рабовладелец Путин. Но даже рабы бунтуют. Поэтому я считаю, что называть русских рабами неуместно", – сказал глава МИД, добавив, что даже полномасштабная война против Украины и смерть единственного российского оппозиционера Алексея Навального не подтолкнули россиян к мятежам.
Вместе с тем Кулеба считает, что ситуация все же может измениться, если будет другая ситуация на фронте и внутри России.
Министр добавил, что для этих изменений Украине нужно много западного оружия.
- 16 февраля россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него будто бы оторвался тромб.
- Зеленский заявил, что в смерти деятеля виновен Путин.
Читайте также: Кулеба: Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка