Зеленський відреагував на смерть Навального: Путін його вбив, ця істота має втратити все

Зеленський заявив, що Путіну все одно, хто загине, щоб він зберіг свої позиції та владу

Володимир Зеленський (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть російського дисидента Олексія Навального у в'язниці 16 лютого на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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За його словами, очевидно, що Навального вбито диктатором Володимиром Путіним.

"Як і тисячі замучених і закатованих цією істотою. Йому байдуже, хто загине, щоб він зберіг свої позиції", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Путін "не має зберегти нічого".

"Має все програти, все втратити і відповісти за скоєне", – резюмував глава держави.

Раніше росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

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