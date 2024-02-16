Зеленський відреагував на смерть Навального: Путін його вбив, ця істота має втратити все
Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть російського дисидента Олексія Навального у в'язниці 16 лютого на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
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За його словами, очевидно, що Навального вбито диктатором Володимиром Путіним.
"Як і тисячі замучених і закатованих цією істотою. Йому байдуже, хто загине, щоб він зберіг свої позиції", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що Путін "не має зберегти нічого".
"Має все програти, все втратити і відповісти за скоєне", – резюмував глава держави.
Раніше росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.
- В 2021 році міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує Навального за принципом "ворог мого ворога – мій друг", але пам'ятає його попередні заяви про Крим. У 2014 році Навальний говорив, що Крим не "бутерброд із ковбасою", щоб його "туди-сюди повертати".
- У серпні 2020 року Навального намагалися вбити бойовою отрутою з групи "Новичок". У отруєнні брала участь група ФСБ РФ.
- Після реабілітації в Німеччині він вирішив повернутися до Росії і був затриманий в аеропорту у справі "Ів Роше". З того часу він перебував за ґратами.
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