Зеленский отреагировал на смерть Навального: Путин убил, это существо должно потерять все
Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть российского диссидента Алексея Навального в тюрьме 16 февраля. Об этом он сообщил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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По его словам, очевидно, что Навальный убит диктатором Владимиром Путиным.
"Как и тысячи запытанных и замученных этим существом. Ему все равно, кто погибнет, чтобы он сохранил свои позиции", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Путин "не должен сохранить ничего".
"Должен все проиграть, все потерять и ответить за совершенное", — резюмировал глава государства.
Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб.
- В 2021 году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает Навального по принципу "враг моего врага – мой друг", но помнит его предыдущие заявления о Крыме. В 2014 году Навальный говорил, что Крым не "бутерброд с колбасой", чтобы его "туда-сюда возвращать".
- В августе 2020 года Навального пытались убить боевым ядом из группы "Новичок". В отравлении участвовала группа ФСБ РФ.
- После реабилитации в Германии он решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту по делу "Ив Роше". С тех пор он находился за решеткой.
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