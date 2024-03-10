Кулеба про ініціативу Макрона щодо військ НАТО в Україні: Франція першою визнала очевидне

"Ця заява Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати", – заявив міністр закордонних справ

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що французька ініціатива дискусій про відправлення військ НАТО в Україну свідчить про те, що Франція першою "визнала очевидне". Про це він заявив у інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, цитує Delfi.

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Якщо союзники з ЄС чи НАТО обговорювали можливість відправлення в Україну своїх військ раніше, то Київ про це не знав, зазначив Кулеба.

"Чи є у нас враження, що Париж – перша європейська столиця, яка публічно визнала очевидне? Так, думаю, що так. Чи відчувають інші столиці занепокоєння і дискомфорт у зв'язку з такою констатацією факту? Так, це також очевидно. Але дискусія, яку спровокувало ця заява з Парижа, заощадить Європі багато часу на усвідомлення того, що потрібно робити більше", – висловився глава МЗС.

Він вкотре заявив, що допомога Україні – це "не благодійність", а порятунок життя європейців.

"Ця заява Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", – резюмував Кулеба.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні.

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