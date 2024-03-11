Россияне начали активнее штурмовать Новомихайловку. Перебросили свежий танковый полк — ВСУ

Лыховий заявил, что линия фронта остается динамичной, позиции переходят из рук в руки

Артиллерия ВСУ (Фото: EPA/Maria Senovilla)

Российская армия начала активнее атаковать Новомихайловку под Марьинкой, а также Старомайорское и Урожайное на Времевском выступе. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лыховий в эфире национального телемарафона.

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По его словам, оккупанты подтянули резервы, туда прибыл "свежий" танковый полк с другого направления.

Он отметил, что захватчики хотят продолжать наступать и усиливать давление.

Лыховий заявил, что районы Авдеевки и Марьинки остаются наиболее "горячими".

"Линия фронта остается динамичной, позиции переходят из рук в руки", — сказал военный.

За сутки в зоне ответственности группировки "Таврия" армия России потеряла 392 человека убитыми и ранеными, 47 единиц техники, четыре склада боеприпасов, а также 352 беспилотника.

1 марта 2024 года 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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