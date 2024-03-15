Бойцы третьей штурмовой бригады на Авдеевском направлении ликвидировали место дислокации командного состава российского подразделения, а также гаубицу Д-30. Военные поделились кадрами.

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По данным бригады, украинские воины уничтожили гаубицу Д-30 в Авдеевке, огнем которой российские военные могли доставать украинские позиции и технику.

Также военные рассказали, что противник штурмует малыми пехотными группами, и потеря батальонного командования – "деморализация для личного состава и поражение координации действий оккупантов".

Это, в свою очередь, позволит подразделениям Третьей штурмовой еще эффективнее держать оборону позиций и контратаковать силы противника под Авдеевкой, акцентировали в третьей штурмовой.

13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

В тот же день на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и обстановка остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

14 марта главнокомандующий ВСУ Сырский посетил Авдеевское направление и совместно с командирами рассмотрел оптимальные варианты действий ВСУ.

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