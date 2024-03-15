Сирський на Авдіївському напрямку окреслив найефективніший спосіб оборони: знищення та захист

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Фото: Telegram)

На Авдіївському напрямку противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону українських військових. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, спільно із командирами, розглянув оптимальні варіанти дій ЗСУ.

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Сирський відвідав Авдіївський напрямок, де ворог намагається прорвати оборону українських військ у смугах трьох бригад. Він акцентував, що наразі найефективнішим способом ведення української оборони є:

→ знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів;

→ захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ;

→ знищення пунктів управління ворожими БпЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Головком зазначив, що спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій українських військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.

"Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку", – акцентував він.

Сирський розповів, що наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично завдає ударів кабами з відстані 40 – 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ, додав головнокомандувач.

Фото: Telegram

17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

Того самого дня на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада завдала "критичного ураження" окупантам на рівні полку, проте кількісно переважаючі сили РФ не відступають, і обстановка залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів та не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

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