3 ОШБр: Ситуація надскладна, попри втрати РФ не відступає, але не дозволяємо прорватися

За даними бригади, загарбникам завдано "критичного ураження" на рівні полку

Фото: 3 ОШБр

На Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада завдала "критичного ураження" окупантам на рівні полку, проте кількісно переважаючі сили РФ не відступають, і обстановка залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів та не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України, повідомила пресслужба бригади.

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У 3 ОШБр зазначили, що після виходу з Авдіївки та звільнення Красногорівки з'єднання продовжило знищувати загарбників на Авдіївському напрямку.

За даними бригади, зараз на її рахунку понад 500 ліквідованих окупантів, до 20 ворожих броньованих машин і танків, зенітно-ракетні комплекси, артсистеми, самохідні артилерійські установки та значна кількість автотехніки росіян.

"Так, за чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно збройні сили РФ не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", – зауважують у 3 ОШБр.

Водночас, попри напружену ситуацію, бригада продовжує "стирати" піхоту загарбників, відбивати штурми та не дозволяє росіянам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на напрямку.

17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

28 лютого 3 ОШБр вибила російських окупантів із Красногорівки Донецької області.

1 березня на Авдіївському напрямку воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".