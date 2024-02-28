Третя штурмова: Вибили окупантів з Красногорівки

Станом на зараз місто знаходиться під контролем українських військ, повідомила 3 ОШБр

Ілюстративне фото: 3 ОШБр

Третя окрема штурмова бригада вибила російських окупантів з Красногорівки Донецької області, йдеться у повідомленні з'єднання.

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Напередодні сили російської армії накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до міста, зазначає 3 ОШБр.

"Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", – написала бригада.

Військові зауважують, що за короткий проміжок часу загарбники встигли підготуватися до тривалої оборони, проте попри спротив та важкі бої штурмові групи 3 ОШБр завдали РФ невідворотних втрат – близько 100 окупантів убитими та пораненими.

3 ОШБр повідомляє, що росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.

"Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!", – підсумовують у бригаді.

Красногорівка на карті Deepstate

17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".

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