Третя штурмова: Вибили окупантів з Красногорівки
Третя окрема штурмова бригада вибила російських окупантів з Красногорівки Донецької області, йдеться у повідомленні з'єднання.
Напередодні сили російської армії накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до міста, зазначає 3 ОШБр.
"Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", – написала бригада.
Військові зауважують, що за короткий проміжок часу загарбники встигли підготуватися до тривалої оборони, проте попри спротив та важкі бої штурмові групи 3 ОШБр завдали РФ невідворотних втрат – близько 100 окупантів убитими та пораненими.
3 ОШБр повідомляє, що росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.
"Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!", – підсумовують у бригаді.
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
- Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.
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- 27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".
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