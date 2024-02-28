Третья штурмовая: Выбили окупантов из Красногоровки
Третья отдельная штурмовая бригада выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области, говорится в сообщении соединения.
Накануне силы российской армии накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город, отмечает 3 ОШБр.
"Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага", – написала бригада.
Военные отмечают, что за короткий промежуток времени захватчики успели подготовиться к длительной обороне, однако, несмотря на сопротивление и тяжелые бои штурмовые группы 3 ОШБр, нанесли РФ неотвратимые потери – около 100 оккупантов убитыми и ранеными.
3 ОШБр сообщает, что россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.
"По состоянию на данный момент Красногоровка находится под контролем украинских войск!", – заключают в бригаде.
- 17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
- Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.
- 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия".
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