Украинские военные заблокировали штурмовиков ВС РФ в окрестностях Орловки у Авдеевки – ВСУ

Стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев, сообщил LIGA.net отдел по связям с общественностью ОСУВ "Таврия"

Авдеевка (Фото: 3 ОШБр)

Штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении. Об этом LIGA.net сообщил отдел по связям с общественностью ОВСУ "Таврия".

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По состоянию на утро 27 февраля стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев.

В частности, штурмовые группы россиян были заблокированы в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка. Боевые действия здесь продолжаются в условиях плотного артиллерийского огня, минометных обстрелов и ударов FPV-дронов со стороны россиян, добавили в пресс-службе.

Карта: Deepstate

"Также враг вчера вечером вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Бердичи (силами до двух мотострелковых взводов), но был отброшен с окрестностей села ударами украинских войск", – говорится в сообщении.

Кроме того, за это время было взято в плен 11 российских оккупантов, почти все – именно на Авдеевском направлении.

Ранее заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщал, что основное направление, где россияне давят сейчас, – линия населенных пунктов Бердичи-Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

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