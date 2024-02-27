3 ОШБр: Ситуація навколо Авдіївки складна. Росіяни тиснуть на лінії Бердичі-Орлівка

3 ОШБр разом з іншими українськими підрозділами не лише сидять в обороні, а й здійснюють контратакувальні заходи

Авдіївка (Фото: 3 ОШБр)

Ситуація навколо Авдіївки складна, російські окупаційні війська особливо тиснуть на лінії населених пунктів Бердичі-Орлівка. Про це повідомив заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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"Основний напрямок, де росіяни тиснуть зараз, – лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти", – написав він.

Жорін додав, що 3 ОШБр разом з іншими українськими підрозділами не лише сидять в обороні, а й здійснюють контратакувальні заходи.

Карта: Deepstate

26 лютого командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що українські військові організовують лінію оборони на захід від Авдіївки, щоб завдати росіянам максимальних втрат.

Сьогодні аналітична команда DeepState заявила про окупацію російськими військами Степового та Сєверного на Авдіївському напрямку. LIGA.net звернулася за підтвердженням або спростуванням до представників ЗСУ.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

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