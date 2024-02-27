ЗСУ: РФ наступає на семи напрямках, проривається біля Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська — карта
Російська армія настає в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті зафіксовано 96 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки в районах Іванівки, Табаївки та ще 20 атак у районах Синьківки.
Біля Кремінної відбито шість атак у районах Тернів.
Під Бахмутом українські воїни відбили дев'ять атак у районах Іванівського та Кліщіївки.
У районі Авдіївки Сили оборони відбили 19 штурмів поблизу Бердичів, Орлівки, Сєверного, Первомайського та Невельського.
Також провальними були 33 атаки в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Георгіївки та Побєди під Мар'їнкою.
У Запорізькій області невдалими були шість атак у районі Роботиного.
На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках, відбили дві атаки.
Українська авіація завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу. Ракетники вразили два райони зосередження армії РФ, пункт управління та наземну станцію управління безпілотниками.
- 17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
- 25 лютого спікер ЗСУ Лиховій заявив LIGA.net, що Сили оборони відійшли на західну околицю Ласточкиного.
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