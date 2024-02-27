ЗСУ: РФ наступає на семи напрямках, проривається біля Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень зафіксована в районах Авдіївки, Мар'їнки та Куп'янська

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія настає в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті зафіксовано 96 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки в районах Іванівки, Табаївки та ще 20 атак у районах Синьківки.

Біля Кремінної відбито шість атак у районах Тернів.

Під Бахмутом українські воїни відбили дев'ять атак у районах Іванівського та Кліщіївки.

У районі Авдіївки Сили оборони відбили 19 штурмів поблизу Бердичів, Орлівки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також провальними були 33 атаки в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Георгіївки та Побєди під Мар'їнкою.

У Запорізькій області невдалими були шість атак у районі Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках, відбили дві атаки.

Українська авіація завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу. Ракетники вразили два райони зосередження армії РФ, пункт управління та наземну станцію управління безпілотниками.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

25 лютого спікер ЗСУ Лиховій заявив LIGA.net, що Сили оборони відійшли на західну околицю Ласточкиного.

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