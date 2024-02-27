ВСУ: РФ наступает на семи направлениях, прорывается у Авдеевки, Марьинки, Купянска — карта

Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано в районах Авдеевки, Марьинки и Купянска

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте зафиксировано 96 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито две атаки в районах Ивановки, Табаевки и еще 20 атак в районах Синьковки.

Около Кременной отбито шесть атак в районах Тернов.

Под Бахмутом украинские воины отбили девять атак в районах Ивановского и Клещеевки.

В районе Авдеевки Силы обороны отбили 19 штурмов вблизи Бердичей, Орловки, Северного, Первомайского и Невельского.

Также провальными были 33 атаки в районах Новомихайловки, Красногоровки, Георгиевки и Победы под Марьинкой.

В Запорожской области неудачными были шесть атак в районе Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках, отбили две атаки.

Украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили два района сосредоточения армии РФ, пункт управления и наземную станцию управления беспилотниками.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

25 февраля спикер ВСУ Лыховий заявил LIGA.net, что Силы обороны отошли на западную окраину Ласточкиного.

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