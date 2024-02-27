3 ОШБр: Ситуация вокруг Авдеевки сложная. Россияне давят на линии Бердичи-Орловка

3 ОШБр вместе с другими украинскими подразделениями не только сидят в обороне, но и осуществляют контратакующие мероприятия

Авдеевка (Фото: 3 ОШБр)

Ситуация вокруг Авдеевки сложная, российские оккупационные войска особенно давят на линии населённых пунктов Бердичи-Орловка. Об этом сообщил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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"Основное направление, где россияне давят сейчас, – линия населенных пунктов Бердичи-Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты", – написал он.

Жорин добавил, что 3 ОШБр вместе с другими украинскими подразделениями не только сидят в обороне, но и осуществляют контратакующие мероприятия.

Карта: Deepstate

26 февраля командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что украинские военные организуют линию обороны к западу от Авдеевки, чтобы нанести россиянам максимальные потери.

Сегодня аналитическая команда DeepState заявила об оккупации российскими войсками Степового и Северного на Авдеевском направлении. LIGA.net обратилась за подтверждением или опровержением к представителям ВСУ.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли из Ласточкино.

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