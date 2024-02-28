3 ОШБр: За сутки на одну позицию под Авдеевкой Россия может привезти около 100-150 человек

Замкомандира третьей штурмовой бригады Жорин заявил, что количества оккупантов, захвативших Авдеевку, хватит еще на несколько таких городов

Авдеевка (Фото: 3 ОШБр)

В сутки на одну позицию на Авдеевском направлении Россия может привезти около 100-200 новых людей. Об этом заявил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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"Чтобы вы понимали – за сутки они могут привезти на одну позицию 150-200 новых людей. Их раз***бывают, на следующие сутки они снова привозят такое же количество", – написал он.

По его словам, количества российских подразделений, которые были привлечены для взятия Авдеевки, "хватило бы для захвата нескольких подобных населенных пунктов".

Ранее спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий заявил, что штурмовые группы россиян были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка, где оккупационные силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.

27 февраля Силы обороны отошли от Степного и Северного вблизи Авдеевки.

17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

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